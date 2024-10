Seit 20 Jahren führt Gerlinde Glawischnig das Adeg-Geschäft in Neuhaus, das sie 2004 von ihren Eltern Marianne und Franz Schuler übernommen hat. Gemeinsam mit ihren Familienangehörigen und einer Teilzeitkraft sichert die selbstständige Kauffrau seitdem die Nahversorgung in der knapp über 1000 Einwohner zählenden Gemeinde. „Als Nahversorger ist man auch eine soziale Drehscheibe im Ort – viele Leute treffen sich im Geschäft, unterhalten sich und tauschen Neuigkeiten aus. Man ist mitten im Geschehen und ein Teil davon“, erzählt die 56-Jährige, der dieses Miteinander sehr am Herzen liege. Die Leidenschaft für ihren Job wurde ihr wohl bereits in die Wiege gelegt, denn ihre Vorfahren begannen schon vor rund 200 Jahren mit der Nahversorgung.

Im Laufe ihrer 20-jährigen Laufbahn bei Adeg habe sie viel erlebt: „Die größten Herausforderungen waren für uns die Digitalisierung und die Coronakrise. Aber auch die Nahversorgung an sich hat sich verändert, weshalb wir unser Angebot in den vergangenen Jahren stark erweitert haben. So haben wir eine Bauernecke eingerichtet und einen Party- und Buffetservice etabliert“, erzählt Glawischnig. Die Kauffrau lege großen Wert auf eine funktionierende Nahversorgung. „Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Dabei ist es enorm wichtig, dass auch kleine Gemeinden einen Nahversorger haben“, gibt sie zu bedenken.

Auch beschränke sich das Angebot nicht ausschließlich auf den Verkauf von Lebensmitteln: „Nahversorgung geht weit über die Versorgung mit Produkten für den täglichen Bedarf hinaus. Unser Markt ist Postpartner und verfügt über eine Putzerei-Annahmestelle. Darüber hinaus bieten wir Trafik-Leistungen und die Möglichkeit zur Geldbehebung.“ Am wichtigsten sei es für Glawischnig, dass sie die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden erfüllen könne.

Buchpräsentation mit Verkostung

Weiters setze die Mutter einer Tochter und eines Sohnes im Erwachsenenalter auf die Zusammenarbeit mit heimischen Betrieben. „Die Qualität der regionalen und lokalen Produkte ist unvergleichbar. Das wissen auch unsere Kundinnen und Kunden sehr zu schätzen und greifen gerne zu Waren aus der Heimat“, erzählt die Kauffrau, die in ihrem Adeg-Markt rund 70 regionale Produkte von 14 Lieferanten aus der unmittelbaren Umgebung in ihrem Sortiment führt.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens lädt die Kauffrau am 16. Oktober ab 16 Uhr zu einer Buchpräsentation mit Verkostung in ihren Adeg-Markt. Dabei wird ihre Tochter Gudrun Glawischnig aus ihrem Buch mit dem Titel „Buchweizenzauber: Genuss ohne Gluten“ lesen. Außerdem sind am 18. Oktober von 10 bis 16 Uhr alle Kunden auf einen Imbiss eingeladen. „Damit möchte ich mich für die jahrzehntelange Treue bedanken und freue mich auf die gemeinsame Zeit“, so Glawischnig.