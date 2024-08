Rund 4,6 Millionen Euro flossen in die Generalsanierung des Bildungszentrums in Diex, in dem neben der Volksschule auch der Kindergarten und die Kindertagesstätte untergebracht sind. Außerdem werden die Räumlichkeiten für die neue Ganztagsschule (GTS) genutzt, für die in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Tarifordnung beschlossen wurde. „Es sind 29 Kinder für die Ganztagsschule angemeldet“, berichtete Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD). Wegen der Umstellung auf die ganztägige Schulform, für die auch eine weitere Pädagogin aufgenommen werden musste, könne der frühere „sehr günstige Tarif“ der bisherigen Hortbetreuung von 115 Euro inklusive Essen pro Monat nicht gehalten werden. Nach einer ausführlichen Diskussion, in der auch die Kosten in anderen Gemeinden des Bezirkes zum Vergleich herangezogen wurden, einigten sich die Mandatare einstimmig auf einen monatlichen Betrag von 149 Euro inklusive Essen.