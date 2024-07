Im über 120 Jahre alten Schulgebäude in Klein St. Veit bei Brückl steht der letzte Schultag bevor. Zusammen mit den Eltern und den Kindern wird das vergangene Schuljahr gebührend verabschiedet. Doch es könnte für immer vorbei sein. „Noch halten wir nichts in den Händen. An einen Abschied denken wir noch nicht“, sagt Teamlehrerin Rosemarie Pečnik aus Völkermarkt mit einem verhaltenen Lächeln. Sie selbst unterrichtet seit 15 Jahren an dem zweisprachigen Volksschulstandort. Seit 13 Jahren ist die zweisprachige Lehrerin Ines Lesjak aus Gösselsdorf ihre Kollegin. „Nach so langer Zeit fällt es einem nicht leicht, seinen Arbeitsplatz zu verlassen. Man kennt den Ort, die Gemeinschaft und die Gewohnheiten“, so Pečnik.