Nachdem es für das kommende Schuljahr nur 14 Anmeldungen für die Volksschule Klein St. Veit gab, trudelte Ende März im Völkermarkter Rathaus der Schließungsbescheid der Bildungsdirektion Kärnten mit Wirksamkeit 1. September 2024 ein. Dagegen kann die Stadtgemeinde Völkermarkt innerhalb von vier Wochen beim Landesverwaltungsgericht das Rechtsmittel der Beschwerde erheben. Um den dafür erforderlichen Beschluss des Gemeinderates zu erwirken, tagte das höchste politische Gremium der Stadt am 17. April in der Neuen Burg in Völkermarkt.