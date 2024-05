Der Gemischte Chor Podjuna/Pliberk besteht seit 50 Jahren. Am Samstag, 25. Mai, wird das Jubiläum im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk klangvoll gefeiert. „Wir sind unglaublich stolz darauf, seit 50 Jahren die Freude am Singen zu teilen und die Herzen der Menschen zu berühren“, sagt Janja Trap Kert, die Obfrau. Das Konzert am Samstag sei ein Dankeschön an all jene, die den Chor im Laufe der Jahrzehnte begleitet hätten. „Einer der Höhepunkte war der Gewinn des ORF Chorwettbewerbes im Jahre 2023“, sagt die Obfrau, die der Chorleiterin Anja Kapun für ihre künstlerische Arbeit, für die sie wöchentlich zwischen Wien und Bleiburg/Pliberk pendelt, sehr dankbar ist.