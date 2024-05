Der Bauernmarkt an der Nordufer-Promenade am Klopeiner See wurde von den Lesern der Kleinen Zeitung bei der Platzwahl 2023 zum „schönsten Markt“ im Bezirk Völkermarkt gewählt. Nach der Urkundenverleihung im September legte der Markt seine Winterpause ein. Doch schon bald werden die Standln wieder aufgebaut, immerhin startet der Bauernmarkt am 31. Mai in die diesjährige Saison. 20 Direktvermarkter werden dort von 16 bis 21 Uhr ihre Produkte anbieten.

Salami, Trockenwürste, Bauernbrot, Käse, Öle, Schnäpse, Honig, aber auch Schneidbretter und bestickte Deckerl: Die Auswahl an Südkärntner Schmankerln am Bauernmarkt ist riesig. Die Direktvermarkter reisen aus dem gesamten Bezirk Völkermarkt an, aber auch aus den Bezirken Wolfsberg und St. Veit. Ihr Sprecher ist Manfred Jäger, der die bäuerliche Direktvermarktung in vierter Generation betreibt und dessen Vater Ferdinand eines der sieben Gründungsmitglieder des Marktes im Jahr 1988 war. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Markt längst zu einem kulinarischen Fixpunkt entwickelt, der nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen anlockt. „Unser Bauernmarkt ist ein wahrer Publikumsmagnet“, wie Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) über den Markt in seiner Gemeinde schwärmt.

© Rosina Katz-Logar

Im Juni und September werden immer freitags von 16 bis 21 Uhr bäuerliche Produkte angeboten, in den Sommermonaten Juli und August zusätzlich auch dienstags von 16 bis 21 Uhr. Von Oktober bis Mai wird pausiert. Das Interesse ist nicht nur seitens der Besucher enorm, sondern auch seitens der Standler: „Wir können gar nicht so viele Standler unterbringen, wie wir Anfragen bekommen“, sagt Jäger. Das kann Marktleiter Christopher Soukup nur bestätigen. Er erhält alljährlich zirka 15 Anfragen für Verkaufsstände, die abgelehnt werden müssen, da mit 20 Standlern die maximale Kapazität am Gelände an der Promenade beim Klopeiner See erreicht ist.

Auch die Termine für die begehrten Verlosungen, bei denen Einkäufer prall gefüllte Schmankerlkörbe ergattern können, stehen für diese Saison bereits fest: Am 12. Juli sowie am 6. September.