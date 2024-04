Seit über 100 Jahren ist der „Messnerwirt“ ein beliebter Treffpunkt. 1984 übernahm Michael Polessnig den Familienbetrieb in Diex, obwohl er nicht von Anfang an dafür angedacht war: „Ich bin der Jüngste von vier Brüdern. Nachdem keiner von ihnen übernehmen wollte, habe ich diese Ehre gerne angenommen.“ Für seine täglichen Bemühungen erhielt der 63-Jährige von der Wirtschaftskammer Kärnten eine Urkunde für „40 Jahre erfolgreiche Betriebsführung“ verliehen. „Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. In den letzten 40 Jahren bin ich kein einziges Mal ausgefallen und hatte nur 40 Sonntage frei. Vor ein paar Jahren waren wir sogar noch vier Betriebe in Diex, mittlerweile sind wir die Letzten“, erzählt der Wirt, der den Betrieb zusammen mit seiner Frau Roswitha und seiner Tochter Michaela leitet. Sein Erfolgsrezept? „Die Freude am Gast und die tolle Lage, aber auch die Mischung aus Natur, Kultur und Kulinarik.“

Aktuell bietet der „Messnerwirt“ neben 15 Schlafplätzen auch Platz für rund 100 Gäste. Neben einem eigenen Fischteich gebe es auch noch eine Naturkegelbahn. Für die Zubereitung der Speisen ist Polessnig als gelernter Koch selbst zuständig, seine Frau kümmert sich um die Mehlspeisen. Neben der Leidenschaft für seinen Betrieb ist er auch gerne im Wald unterwegs und wichtiger Bestandteil vieler Veranstaltungen in der Gemeinde.

Tochter übernimmt

Dass es immer weniger Gasthäuser gebe, liege laut Polessnig auch daran, „dass immer mehr Leute aus dem Ort wegziehen würden“. Im nächsten Jahr übergibt er das Zepter an seine Tochter Michaela, die aktuell im Service tätig ist. Um mehr Platz zu schaffen, baut die Familie aktuell auch drei weitere Gästezimmer aus.