Jožko Rutar, Mitbegründer des Unternehmens Harmonika Rutar in Sittersdorf/Žitara vas, ist nach kurzer schwerer Krankheit im 76. Lebensjahr verstorben. Obwohl der gelernte Koch in verschiedenen Hotels in Slowenien und Südtirol tätig war, galt seine große Liebe der diatonischen Harmonika. Es ist ihm gelungen, eine eigene diatonische Harmonika mit dem Patent „Harmonika Rutar“ zu erfinden, die ursprünglich in Italien produziert wurde. „Der besondere Mechanismus seiner Rutar Harmonika zeichnet das Instrument aus“, sagt Sohn Alex Rutar, der in Sittersdorf Harmonikas nach dem Patent seines Vaters produziert.