Bei der RTL-Show „Ein Promi ein Joker“ stellen sich Prominente regelmäßig dem Kreuzverhör von Reporter David Modjarad. Jetzt war Schauspielerin und Model Larissa Marolt an der Reihe. Die gebürtige Kärntnerin bekam zehn schnelle Frage gestellt, die sie beantworten musste. Nur einmal durfte sie einen Joker ziehen.

Bei dem Interview verriet die 31-Jährige, dass sie vor allem eine Frage nervt, nämlich „Wann wirst du Mama?“. „Ich finde die Frage ganz schlimm und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also, ich möchte das nicht so gern gefragt werden“, stellte sie klar. Auf ihr Liebesleben angesprochen, gab sich die ehemalige „Austria‘s Next Topmodel“- und Dschungelcamp-Teilnehmerin eher verschlossen. „Es gibt jemanden in meinem Leben, aber ich bin ja auch jemand, der sein Privatleben sehr bedeckt hält und das hab ich auch nicht vor, zu ändern“. Apropos Dschungel. Dort wurde sie damals rasch als „Zicke“ abgestempelt. Ein völlig unangebrachtes Wort, das die Kärntnerin stört: „Ich bin eine selbstständige, selbstbewusste und unabhängige Frau, die sich etwas erarbeitet hat in ihrem Leben und nicht zu allem Ja und Amen sagt.“

Im Interview verriet die 31-Jährige dann auch noch, warum sie ihren 30. Geburtstag nicht so groß gefeiert hat. Den Joker zog sie schlussendlich bei der Frage nach ihrer aktuellen Gage für Modeljobs: „Wenn es ums Geld geht, ziehe ich lieber einen Joker.“