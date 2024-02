Anton Sadjak wurde am 29. April 1950 in Griffen geboren und ist in St. Peter am Wallersberg aufgewachsen, wo er auch die Volksschule besuchte. Nach der Matura studierte er ab 1969 Biologie und Biochemie in Graz. Ab 1973 wirkte er am Institut für Pathophysiologie und Immunologie der Medizinischen Universität Graz (bis 2003 war es die Medizinische Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz). Im Jahr 2007 wurde er Institutsvorstand und blieb es bis zu seiner Pensionierung 2015. Zu seinen größten Errungenschaften zählt die Erfindung der Schmerzpumpe, die in den Körper „eingebaut“ wird und mit der Schmerzpatienten dauerhaft mit einer geringeren Medikamentendosis behandelt werden können. Er entwickelte ein System, das ohne Energiezufuhr auskommt – unter Ausnutzung der Körpertemperatur. Millionen Menschen wurde damit geholfen.