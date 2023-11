51. Maturaball des Alpen-Adria-Gymnasiums

„Eine Ballnacht zum Verlieben“ - unter diesem Motto stand der 51. Maturaball des Alpen-Adria-Gymnasiums Völkermarkt, der am Freitagabend in der Neuen Burg in Völkermarkt stattfand. Wir waren natürlich mit der Kamera dabei!