Mitja Ferenc eröffnete eine neue Ordination im Stift Eberndorf. Diese ist im Nordflügel im zweiten Obergeschoß zu finden. Der gebürtige Slowene ist bereits seit rund zehn Jahren in Österreich tätig. 2012 promovierte er in Humanmedizin an der Universität in Maribor in Slowenien und absolvierte anschließend die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin in der Steiermark. „Aus persönlichen Gründen habe ich mich nun entschlossen, eine Ordination in Eberndorf zu eröffnen“, so der Arzt für Allgemeinmedizin mit speziellen Kenntnissen in der „Applied Kinesiology“, integrativer Medizin und Manualtherapie inklusiver orthopädischer Medizin nach Cyriax. Störungen des Stütz- und Bewegungsapparates werden von ihm auch behandelt. „Ich biete eine Austestung mittels Muskeltest an. Die Maßnahmen sind dann manuelle Therapie und Akupunktur, je nach Bedarf auch Homöopathie“, informiert Ferenc.