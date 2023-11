Ein Weihnachtsgeschenk ist für viele Kinder auf der Welt keine Selbstverständlichkeit. Deshalb ruft die christliche Hilfsorganisation „Samaritan‘s Purse e. V.“ wieder zur Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ auf. Das Prinzip: Man beklebt einen Schuhkarton mit Weihnachtspapier und befüllt ihn mit Spielsachen, Mal- und Schulsachen, Hygieneartikeln, Bekleidung oder Stofftieren für Kinder im Alter von 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahren.

Auch in Völkermarkt können wieder Päckchen für Kinder in Not abgeben werden – und zwar noch bis zum 13. November. Zum ersten Mal koordiniert die Bleiburgerin Martina Pikalo die Aktion ehrenamtlich. „Es ist schön, dass man damit etwas bewegen kann. Auch Waisenkinder werden beschenkt, die dadurch Glaube und Liebe erfahren“, so die dreifache Mutter. Es bestehe auch die Möglichkeit eine „Box to go“, eine vorgefertigte Schachtel, die dann nur noch befüllt werden kann, zu erhalten. „Auch Sachspenden werden bei mir angenommen, wobei die Artikel neu sein sollten. Diese werden dann von mir verpackt, oder als Sammelpaket in die Weihnachtswerkstatt nach Berlin versendet“, so Pikalo. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr unter anderem nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ukraine und Weißrussland.

Sechs Annahmestellen

Die Pakete können an sechs Annahmestellen im Bezirk abgegeben werden. Zur Unterstützung der Aktion werde zusätzlich um Geldspenden gebeten. „Im vergangenen Jahr sind einige Kosten stark gestiegen, in jedes beschenkte Kind investierten wir 11,49 Euro“, berichtet Ursula Simon, die bei der christlichen Hilfsorganisation „Samaritan‘s Purse“ für die Leitung der Aktion im deutschsprachigen Europa verantwortlich ist. Alle Details zur Aktion gibt es online unter www.die-samariter.org.