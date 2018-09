Facebook

Mentalcoaches Melanie Santer-Mikl und Melanie Stüfler © kk

„Wir sind zwei junge, innovative Frauen, die gerne mit Menschen arbeiten, um sie dabei zu unterstützen, das Beste in ihrem Leben zu erreichen“, erklärt die Villacherin Melanie Stüfler (35). Die ausgebildete Werbeberaterin bietet ab nun zusammen mit ihrer Kollegin Melanie Santer-Mikl (37), die aus dem sozialen Bereich kommt, in der Draustadt mobiles Mentaltraining an. Beide haben gemeinsam die Ausbildung zur diplomierten Mentaltrainerin gemacht, Stüfler ist zusätzlich Kinderentspannungstrainerin, Santer-Mikl auf Kinesiologie spezialisiert.