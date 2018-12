Seit Jahren wird eine zweite Eishalle in Villach versprochen. Diskussion geht weiter.

Südlich der Stadthalle soll eine zweite Eisfläche gebaut werden © (c) Oskar Hoeher

Das Thema zweite Eishalle für Villach geht in die nächste Runde. Bei der gestrigen Budgetsitzung des Gemeinderats wurden 700.000 Euro für den Kauf des in Landesbesitz stehenden Grundstücks südlich der Stadthalle reserviert. Nicht zum ersten Mal. Gemeinderat Richard Pfeiler ist verärgert: „Darüber wird seit Jahren gesprochen. Das ist eine reine Pflanzerei. Ich fordere Bürgermeister Günther Albel auf, endlich konkrete Verträge mit dem Land vorzulegen, in denen Kosten, deren Aufteilung, der Baubeginn und das genaue Projekt definiert sind.“ Auch ÖVP und FPÖ üben Kritik.

