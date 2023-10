Über die "Starke Handelsges.m.b.H." mit Firmensitz in Finkenstein (Villach-Land) wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen, das sich auf den Handel mit Waren aller Art - primär für Baumärkte - beschäftigt, weist Passiva in der Höhe von 5,1 Millionen Euro auf. Die Aktiva sind nicht bekannt.