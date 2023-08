Es geht so flott, dass man mit dem Schauen kaum mitkommt. Das Feuerwehrauto fährt vor, die Maschine - eine Tragkraftspritze - wird von den Burschen zu fünft herausgehoben, dünne Schläuche werden ausgefahren und ausgerollt, dicke Gummischläuche von einer Angriffsgruppe zusammengekuppelt, geschultert und in Position gebracht. Das alles passiert, während am anderen Ende die nächste Angriffstruppe wartet, um das Strahlrohr in Betrieb zu nehmen und nach dem Anwerfen der Maschine und dem Ruf "Vollgas" den Befehl "Wasser marsch" umzusetzen. Daneben wurde schon von den Mädchen ein Hydroschild gebildet, um zu verhindern, dass Flammen übergreifen.