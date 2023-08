Barbershops, also Friseurläden extra für Männer, haben in Villach seit 2016 Hochsaison. Knapp ein Fünftel aller Friseurbetriebe in der Stadt werden inzwischen als solche geführt und es scheinen Abnehmer für weitere da zu sein, denn erst kürzlich hat in der Italiener Straße ein Barber neu eröffnet.