Die heftigen Stürme in Juli richteten kärntenweit große Schäden an. Auch der Tierpark in Rosegg blieb nicht verschont. Er musste nach den Unwettern tagelang geschlossen halten. Die Aufräumarbeiten sind nun aber abgeschlossen, seit Montag hat das beliebte Kärnten-Card-Ausflugsziel wieder wie gewohnt geöffnet.

Rund 50 Bäume sind umgestürzt, auch einige Tier wurden verletzt. Wie hoch der Schaden genau ist, kann Tierpark-Besitzer Emanuel Liechtenstein aber nicht beziffern. "Wir sind froh, dass wir wieder aufsperren konnten. Der Druck war groß, weil es dazwischen viele Schönwettertage gab, an denen eine hohe Besucherfrequenz zu erwarten war", sagt Emanuel Liechtenstein. Besucher wurden zum Glück keine verletzt.

Generell sei laut Liechtenstein künftig noch mehr Vorsicht mit den Unwettern geboten. Erst im Vorjahr sind 27 der seltenen Waldrappe, die Teil des Waldrapp-Projektes in Rosegg sind, in ihrem Winterquartier in Orbetello in der Toskana bei einem Sturm gestorben.