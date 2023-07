Giuseppe Zorgno, Inhaber der "Eis Boutique Bepo" in der Villacher Innenstadt, ist in der Nacht auf Montag nach schwerer Krankheit verstorben. Aktuell ist die Eis Boutique am oberen Hauptplatz geschlossen. Wie es weitergehen wird, ist noch offen.

Zorgno hat den kleinen, feinen Eisladen vor knapp zehn Jahren am 8.-Mai-Platz eröffnet und war mit seinen köstlichen Eis-Kreationen bei Einheimischen und Gästen extrem beliebt. Auch die Leser des Gourmet-Magazins "Falstaff" goutierten die Qualität der Produkte und wählten "Bepo" kürzlich zu einem der beliebtesten Eissalons in Kärnten.