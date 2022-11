Wie wichtig ein organisierter Winterdienst ist, haben schwere Schneefälle in der Vergangenheit mehrfach gezeigt. Die über 440 Mitarbeiter in den 17 Straßenmeistereien des Landes stehen ab sofort wieder rund um die Uhr in Bereitschaft, um 2750 Straßenkilometer bzw. 5772 Räumkilometer bei Schneefall und Glatteis befahrbar zu halten. "Der Winterdienst sorgt mit seinem Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung und für die Erreichbarkeit selbst bis in die entlegensten Gebiete Kärntens", sagte Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP).