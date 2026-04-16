Beleidigungen, Drohungen und Cybermobbing prägen zunehmend den Ton im Internet. Wie sich diese Entwicklung auf das gesellschaftliche Miteinander auswirkt und was dem entgegengesetzt werden kann, steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung der „Reihe Villach im Dialog“ der Stadt Villach. Am Mittwoch, 22. April, um 18 Uhr, spricht die Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig im Bambergsaal in Villach über die Schattenseiten der Digitalisierung und zeigt konkrete Lösungsansätze auf.

Expertin für digitalen Diskurs

Brodnig gilt als führende Expertin im deutschsprachigen Raum, wenn es um Desinformation und Hasskommentare geht. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Sie hat sieben Bücher verfasst, darunter „Hass im Netz“, das mit dem Bruno Kreisky Sonderpreis für politische Bücher ausgezeichnet wurde. Ihr aktuelles Werk „Feindbild Frau“ beleuchtet digitale Gewalt gegen Politikerinnen und zeigt Strategien im Umgang mit Anfeindungen.

Neben ihrer Tätigkeit als Autorin schreibt Brodnig seit Mai 2024 eine regelmäßige Kolumne für die Tageszeitung Der Standard und hält Vorträge sowie Workshops zu digitalen Themen. Ihre journalistische Laufbahn führte sie unter anderem zum Nachrichtenmagazin Profil sowie zur Wochenzeitung Falter.

Im Vortrag in Villach wird sie zentrale Erkenntnisse ihrer Arbeit präsentieren und Wege aufzeigen, wie ein respektvollerer Umgang im Netz gelingen kann. Im Anschluss ist eine Diskussionsrunde vorgesehen.

Anmeldungen sind bis 20. April unter villach.at/brodnig möglich.