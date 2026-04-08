Von einem möglichen Rekordwinter durch das Wetterphänomen „La Niña“ war im Herbst des vergangenen Jahres die Rede. Rückblickend zeigt sich ein differenziertes Bild: Zwar sorgten niedrige Temperaturen für gute Beschneiungsbedingungen, die erhofften großen Naturschneemengen blieben jedoch auch. Dennoch gelang der Gerlitzen ein bemerkenswerter Saisonauftakt: Bereits am ersten Skitag, dem 28. November, war mit der Klösterle-Talabfahrt eine der zentralsten Pisten in Betrieb – so früh wie noch nie. Insgesamt ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz für das Skigebiet, auch wenn die Saison von deutlichen Schwankungen geprägt war.

„Touristischer Aufholbedarf“

„Die Weihnachtsferien verliefen schwächer als im Jahr davor. Hier zeigte sich, dass es im Raum Villach touristisch Aufholbedarf gibt, unter anderem bei den Gästebetten“, erklärt Markus Ramsbacher von der Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH. Gleichzeitig habe sich die Auslastung im Jänner stabilisiert: „Ein klassisches ‚Jännerloch‘ gibt es praktisch nicht mehr.“ Der Februar bestätigte einmal mehr seine Rolle als stärkster Monat der Wintersaison. Während die ersten beiden Wochen – geprägt von den Semesterferien in Wien und Kärnten – noch hinter den Erwartungen blieben, entwickelte sich insbesondere die dritte Februarwoche, in der Ferien in Oberösterreich und der Steiermark sowie in Teilen Deutschlands stattfanden, als sehr dynamisch. Ab 10. März setzte schließlich eine ruhigere Phase ein, die vor allem von einheimischen Gästen genutzt wurde.

Mit Spannung wurde auch die erste Wintersaison im Kontext der Koralmbahn verfolgt. Konkrete Zahlen zur Nutzung durch Wintersportgäste gibt es aktuell nicht. Ramsbacher: „Hier besteht noch viel Luft nach oben. Es braucht noch, bis diese Möglichkeit in den Köpfen der Menschen verankert ist“, schätzt Ramsbacher die Situation ein. Der Verkehrsknotenpunkt Annenheim stelle jedoch einen klaren Standortvorteil dar. Erste Anpassungen im Angebot, etwa Infrastruktur für die Abgabe von Straßenschuhen, seien bereits in Planung.

Mit dem Ostermontag, dem 6. April, endete die Wintersaison und zugleich die Ära der Gipfelbahn, die seit 1998 in Betrieb war. „Der Abschied war durchaus mit Wehmut verbunden. Der Lift galt Immerhin mit seinen Wetterschutzhauben in den 1990er-Jahren als ‚Future-Lift‘. Das ist nun Geschichte“, sagt Ramsbacher. Der Rückbau ist bereits im Gange. In den kommenden Monaten folgt nun eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre: Der Bau der neuen 10er-Kabinenbahn. Rund 22 Millionen Euro fließen in das Projekt, das künftig eine Förderleistung von bis zu 4000 Personen pro Stund ermöglichen soll.

Die Bauarbeiten für den neuen Lift wirken sich auch auf die Sommersaison aus. Eine direkte Auffahrt zum Gipfel wird nicht möglich sein. Als Alternative werden die Sessellifte „Moser“ und „Pöllinger“, die sonst ausschließlich im Winterbetrieb genutzt werden, geöffnet. Von der Pöllingerhütte sind es noch rund 250 Höhenmeter bis zum Berggipfel. Die Sommersaison startet am 30. Mai.

Andreas Blüm sieht das Potenzial des Dreiländerecks noch nicht ganz ausgeschöpft © KK/Dreiländereck

Nach einem stillen Winter kehrte im vergangenen Dezember auch am Dreiländereck wieder Leben ein. Die Bilanz fällt jedoch durchwachsen aus: „Die Saison war in Ordnung, blieb aber hinter dem Potenzial des Skigebiets zurück“, so Andreas Blüm, Geschäftsführer der Dreiländereck Bergbahnen. Vor allem die schwierigen Schnee- und Wetterverhältnisse stellten das Skigebiet vor Herausforderungen. Am 14. Mai startet das Dreiländereck in die Sommersaison.