Ein neues Projekt soll zur Ortsbelebung rund um die Volksschule in Velden beitragen: Hier ist eine Gewerbefläche geplant, die für ein Stehcafé, eine Bäckerei, ein klassisches Kaffeehaus oder ein ähnliches Konzept genutzt werden kann. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, aktuell läuft die Suche nach einem Betreiber oder einer Betreiberin, der oder die die Geschäftsfläche erwirbt.

Greißlerei als Inspiration

„Früher gab es hier einen beliebten Greißler, bei dem sich Einheimische auch gerne eine Wurstsemmel oder eine andere Jause holten. Dieser Aspekt wurde in der Projektplanung aufgegriffen“, erzählt Daniel Schwarzmann von Meilenstein Realitäten, der mit der Vermittlung beauftragt wurde. „Es soll ein Treffpunkt entstehen, an dem sich Eltern nach dem Bringen der Kinder austauschen können, Jugendliche Snacks kaufen und auch Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wohnhäuser sowie Gäste zusammenkommen“, erzählt Schwarzmann über das Gebäude, das auf einem aktuell noch leerstehenden Grundstück errichtet werden soll.

Auf diesem Grundstück wird das Projekt umgesetzt © KK/Meilenstein Realitäten

Planungsspielraum

Das Projekt ist als Wohn- und Geschäftshaus inklusive Terrasse genehmigt. Der künftige Betreiber oder die künftige neue Betreiberin kann entscheiden, ob das neue Café oder die neue Bäckerei eingeschossig betrieben und das Obergeschoss als Wohnraum verkauft wird, oder ob das Projekt größer gedacht und gleich zweigeschossig umgesetzt wird. Der Kaufpreis für das Erdgeschoss liegt bei rund einer halben Million Euro. Da alle erforderlichen Genehmigungen bereits vorliegen, kann mit dem Bau gestartet werden, sobald ein Käufer oder eine Käuferin gefunden ist.