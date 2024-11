Aus einem Katzencafé in Island schildert die Villacherin Simone Dueller Wahrnehmungen eines Urlaubs, den sie und ihre Schwester sich bei Weitem nicht so aufregend vorgestellt haben. Wie aus diversen Medien zu entnehmen, ist in Island auf der Reykjanes-Halbinsel erneut ein Vulkan ausgebrochen, Lava sprudelt aus einem kilometerlangen Riss, zu sehen gibt es ein sehr besonderes Naturschauspiel.