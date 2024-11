In Feistritz an der Gail sowie beim Landespolizeikommando Kärnten trauert man um ein beliebtes Gemeindemitglied und einen geschätzten Kollegen. Der Chefinspektor der Personalabteilung Wolfgang Smole hat seinen Kampf gegen eine schwere Krankheit nur 55-jährig verloren.

Wolfgang Smole wurde erst im Juni 2023 zum Fachbereichsleiter der Personalzuweisung in der Personalabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten ernannt. Der Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Kärnten, Rainer Dionisio, fasst den schweren Verlust für die Kollegenschaft in Worte: „Ich kannte Wolfgang seit der Grundausbildung, seit mehr als 30 Jahren. Er hat mich über die Jahre als sehr positiver Mensch begleitet und war ausgesprochen beliebt unter den Kolleginnen und Kollegen. Er war beruflich nicht nur sehr ambitioniert, sondern hatte stets auch ein offenes Ohr für alle. Es ist ein wahnsinniger Verlust, wir sind alle sehr traurig. Wolfgang war menschlich einfach top, ein wirklich lieber, herzensguter Kerl, den wir sehr vermissen werden.“

Begeisterter Fußballer

Neben dem Beruf galt seine Leidenschaft auch dem Fußball. Ob als Schiedsrichter, Funktionär oder Nachwuchstrainer beim SV Draschitz oder treuer Fan von „Udinese Calcio“. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten waren ein wichtiger Teil seines Lebens. „Mit Wolfi verlieren wir in unserer Gemeinde nicht nur einen sehr beliebten Mitbürger, sondern auch einen wunderbaren Mitmenschen, Freund, Helfer und Nachbarn“, sagt Dieter Mörtl, Bürgermeister der Gemeinde Feistritz/Gail.

Smole hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Die Verabschiedung findet am Donnerstag, dem 21. November, um 14 Uhr in der Pfarrkirche von Feistritz/Gail statt. Das Totengebet wird am Mittwoch, dem 20. November, um 19 Uhr in der Aufbahrungshalle Feistritz/Gail gehalten.