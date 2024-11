Die 57-jährige Kosmetikerin Judith Franc ist seit zehn Jahren in Villach als Spezialistin für Permanent Make-up tätig. Zunächst war sie mobil tätig, vor fünf Jahren eröffnete sie dann ihr Studio in der Gerbergasse. Mit diesem ist sie nun nach Landskron in die Urlakenstraße Nr. 1 (Eingang Ossiacherstraße) umgezogen. Der Umzug hatte praktische Gründe für die Villacherin: „Ich wohne gleich in der Nähe und brauche jetzt kein Auto mehr, gleichzeitig kann meine Kundschaft hier direkt vor dem Studio parken.“