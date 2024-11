Dass Villachs Straßen stadtauswärts an einem Freitag zur Mittagszeit verstopft sind, ist ja nichts Neues. Dass der Grund dafür aber schwer bewaffnete Polizistinnen und Polizisten in Schutzausrüstung sind, kommt nicht so häufig vor. Ausrücken mussten die Beamten, weil es in der BKS Bankfiliale in Völkendorf zu einem versuchten Überfall kam, inklusive Bombendrohung.



Villach hat die Faschingssaison eingeläutet und am Samstag, dem 9. November, seine neuen Prinzenpaare vorgestellt.

Bekannter Villacher Arzt wurde Opfer eines Diebstahls

Ein pensionierter Villacher Arzt wurde im vergangenen Jahr Opfer eines schweren Diebstahls. In Summe beträgt der Schaden mehr als 200.000 Euro. Verdächtigt wurden eine 24-Stunden-Betreuung und eine Haushälterin.

Holpriger Start für Fastfood-Kette

Die erst im Oktober neueröffnete KFC-Filiale in Villach steht in der Kritik. Lange Wartezeiten und überfordertes Personal verärgern Kunden. Eine Stellungnahme des Unternehmens bleibt aber aus.

Villach staunt

Lisi‘s Boutique begeistert seit unglaublichen 50 Jahren © Weichselbraun Helmuth

Elisabeth Brunner ist 74 Jahre alt und steht seit unglaublichen 50 Jahren in ihrer „Lisi‘s Boutique“ in Villach hinter dem Tresen.

Villach spricht

Das sagt der Chef der Villacher Wohngenossenschaft „Heimat“, nachdem ein Villacher Unternehmer die Genossenschaft um hunderttausende Euro betrogen hat.

Villach genießt

Mandelduft liegt in der Luft

Seit Freitag, 8. November, hat die Mandelrösterei von Jörg Cimzar wieder am Hauptplatz geöffnet und sorgt für vorweihnachtliche Stimmung.

