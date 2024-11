Über der Theke im Gasthof Oberrauner in Bad Bleiberg steht „in Vino Veritas“, an der Theke steht schon länger niemand mehr. Die Ausstattung wirkt aus der Zeit gefallen, viel Holz, ausgestopfte Tiere und der Sparvereinskasten hängen an der Wand. Nebenan, in der Kegelbahn, spielen ein paar Senioren ein paar Runden. Oft wurden die traditionellen Gasthäuser in den letzten Jahren geschlossen. Nicht so bei Familie Oberrauner. Früh entdeckten sie das Potenzial, der Essenszustellung als zusätzliches Angebot zu den weniger werdenden Gästen im Haus.