Mit Jahresende geht auch am Villacher Zentralfriedhof eine Ära zu Ende. Joachim Wunder, der das von der Stadt gepachtete „Café Jo“ viele Jahre betrieb, zieht sich in den verdienten Ruhestand zurück. Die Nachfolge ist ausgeschrieben. Im Sommer ist das beliebte Kerzenstüberl am Villacher Waldfriedhof neu verpachtet worden und heißt jetzt „Engel-Cafe“. Jetzt zieht sich auch der rundum bekannte und beliebte Pächter des „Café Jo“ am Zentralfriedhof, Joachim Wunder, in den verdienten Ruhestand zurück.