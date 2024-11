In den Supermärkten zeichnet sich langsam eine Veränderung ab, denn in den vergangenen Monaten wurde emsig umgebaut, um Pfandrücknahmestellen zu installieren. Gebraucht werden diese, weil ab dem 1. Jänner 2025 alle PET-Flaschen und Getränkedosen mit einer Füllmenge von 0,1 bis drei Liter mit 25 Cent bepfandet werden. Damit soll bis 2027 ein Sammelziel von 90 Prozent erreicht werden und so ein geschlossener Wertstoffkreislauf entstehen. Die Stadt Villach informiert bis zum Start mit Informationstagen vor Einkaufszentren und klärt im Zuge dessen über Mülltrenn-Mythen auf.