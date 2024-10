Erst vor wenigen Monaten eröffnete Daniela Hartl den neuen „Imbiss mit Herz“ in der Weißbriachgasse in Villach. Nun hängt ein Hinweis auf die Schließung an der Tür des Geschäftslokals. Seit 11. Oktober ist der Standort jetzt geschlossen. „Ich werde im Stammbetrieb in der Fellach arbeiten, mein Plan ist leider nicht aufgegangen“, erzählt Hartl.