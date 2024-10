Immer wieder sorgt das gesellige Beisammensein an der Gail in Villach für Unmut. Jene Menschen, die den Bereich am Ufer aufsuchen, lassen sich dort gerne nieder, grillen, essen und hinterlassen leider oft Müll. Zudem haben das Campingaufkommen und generell das Parken im Gebiet stark zugenommen. Letzteres soll bald Geschichte sein.