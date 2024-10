2018 eröffnete der Villacher Unternehmer Milojica „Miki“ Aleksic das „Hotel Seven“ an der Autobahnabfahrt Villach Faaker See. Sechs Jahre später will er das Gebäude nun aufstocken. Das Ansuchen sorgte für Schmunzeln wurde es 2018 doch zu hoch gebaut. Zur Erinnerung: Aleksic reichte ein, baute letztlich aber um 74 Zentimeter zu hoch, die Behörde gab nach langen Debatten grünes Licht und ein Rückbau war nicht nötig.