Eva-Maria Krajnc (31) ist Klinische- und Ernährungspsychologin und führt seit bald zwei Jahren eine Praxis in Villach. Krajnc, die in Klagenfurt Psychologie studierte und ihre klinische Fachausbildung in Villach und Salzburg absolvierte, setzt sich leidenschaftlich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen ein.