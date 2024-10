Eine für Eltern wichtige Nachricht: In der Gemeinde Finkenstein hat mit September ein neuer Kindergarten samt Kindertagesstätte eröffnet. Der neue Standort in Ledenitzen bietet Platz für zwei Gruppen: eine Kita-Gruppe für 15 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren, sowie eine alterserweiterte Gruppe (AEG) mit 20 Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren.

In Summe 35 Kinder werden im neuen Kindergarten betreut © KK/Hilfswerk Knaus

Die Betreuung erfolgt durch das Hilfswerk Kärnten und mit fünf Pädagoginnen, die Essensausgabe wird durch die Lebenshilfe Kärnten organisiert. Die Ausspeisung erfolgt gemeinsam mit Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe. „Durch die gemeinsame Nutzung entsteht ein Raum für Begegnungen zwischen Kindern und Menschen mit Beeinträchtigungen. Diese Kooperation mit der Lebenshilfe schafft einen Mehrwert für die gesamte Gemeinde Finkenstein“, so Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler. Silke Ehrenbrandtner, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kärnten, ergänzt: „Die Zusammenarbeit zwischen Lebenshilfe und Hilfswerk verfolgt eine gemeinsame Vision: Ein inklusives und unterstützendes Umfeld für alle zu schaffen.“

Beim Eröffnungsfest anwesend waren Katrin Preis, Leiterin der Einrichtung, Hilfswerk-Präsidentin Scheucher-Pichler, Pastoralassistent Marjan Gallob und der evangelische Pfarrer aus der Kirche im Stadtpark, Thomas Körner.

„Haben unsere Hausaufgaben gemacht“

Insgesamt gibt es in den vier Kindergärten der Gemeinde zehn Kindergartengruppen (Ledenitzen, Latschach, Finkenstein und Fürnitz), drei Kindertagesstätten-Gruppen und 3 Gruppen in privaten Kindergärten. Damit sei der Bedarf gedeckt, sagt Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP). „Wir haben jetzt die Vorsorge getroffen, sodass wir in Zukunft genügend Plätze für alle Kinder haben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt er. In den kommenden zwei Jahren würde „definitiv noch eine Gruppe bei der VS Latschach dazukommen“, verspricht Poglitsch.