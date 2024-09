Eine 48-jährige Wanderin begann am Sonntag um die Mittagszeit eine Bergtour auf den Mittagskogel in der Gemeinde Finkenstein. Beim Abstieg auf etwa 1700 Meter Seehöhe kam sie vom markierten Wanderweg ab und folgte stattdessen einem vegetationslosen Graben. Nach rund 100 bis 200 Höhenmetern wurde das Gelände zunehmend steiler und brüchiger, sodass ein weiteres Vorwärtskommen oder auch eine Umkehr zu riskant wurde. Die Frau schlug Alarm.

Körpersicherung

Die Bergrettung wurde mit der Notrufnummer 140 um 17. 40 Uhr über die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten alarmiert. Sofort machten sich acht Villacher Bergretter mit zwei Einsatzfahrzeugen über den Versorgungsweg der Bertahütte auf den Weg zur Patientin. Der Voraustrupp bestehend aus vier Bergrettern konnte um 19 Uhr, und damit knapp vor Einbruch der Dunkelheit Rufkontakt mit der Patientin herstellen und sie wenig später exakt lokalisieren.

Die Bergrettung Villach konnte die Wanderin knapp vor Einbruch der Dunkelheit lokalisieren © Bergrettung Villach

Die Patientin war glücklicherweise unverletzt und aufgrund ihrer guten Ausrüstung in einer guten Verfassung, sodass die Bergretter sie durch eine Körpersicherung am kurzen Seil zurück zum Wanderweg und damit in Sicherheit bringen konnten. Im Einsatz standen sieben Bergretter vor Ort, zwei in Bereitschaft und zwei Bergretter waren in der Zentrale.