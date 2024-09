Nach der Evakuierung des Peraugymnasiums in Villach hat die Polizei die Ermittlungen nun beendet. Wie berichtet, ging an der Schule am 18. September der Alarm los, das gesamte Gebäude musste geräumt, 19 Schüler wegen Atembeschwerden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Sie sind wohlauf, Ursache für die Reizung der Atemwege war Pfefferspray auf einem Bubenklo.