Seit sie 14 Jahre alt ist, übt Carina Modl den perfekten Umgang mit der Motorsäge. Begonnen hat alles im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in der Region Villach-Land, mittlerweile ist Modl Teil des Nationalteams für Forstwettkampf. Am Wochenende hat sich das jahrelange harte Training so richtig bewährt: Die junge Frau aus Feld am See holte die Goldmedaille bei der Forst-WM in Wien und kann sich nun Weltmeisterin nennen.