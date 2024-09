Wie der Kreditschutzverband AKV am heutigen Mittwoch, dem 18. September, mitteilte, wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Roland Steiger eröffnet. Der Gastronom betreibt das „La Storia“ in Rosegg und ist auch Geschäftsführer und Alleingesellschafter der bereits insolventen „W&R Gastro GmbH“. Die Kleine Zeitung berichtete.

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind sieben Dienstnehmer, davon zwei Lehrlinge, betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Christian Köchl bestellt. Forderungen können bis zum 14. Oktober über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.