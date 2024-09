Am 20. Juni 1949 wurde der Gasthof „Genottehöhe“ in Villach eröffnet, am 30. November 2024 wird er für immer geschlossen. In den 75 Jahren, die dazwischen liegen, hatte das Traditionshaus hoch über Judendorf mit einem einmaligen Blick über Villach nie geschlossen.

Zeit für die Pension

Von 1949 bis 2007 wurde der Gasthof von der Eigentümerfamilie Petritsch geführt, im August 2007 wurde der Betrieb an das Gastro-Ehepaar Christa und Klaus Schoffnegger übergeben. Nun gehen die Pächter in Pension, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wurden nicht gesucht. Gerüchten zufolge, soll das Grundstück, mit dem besonderen Blick über Villach, verkauft werden und in weiterer Folge Wohnungen entstehen. Die Eigentümer waren nicht für die Kleine Zeitung erreichbar.

Mit der Familie Schoffnegger verlassen auch sechs Mitarbeitende den Betrieb. Bis zum endgültigen Aus am 30. November können Gäste dem Gasthaus noch von Mittwoch bis Samstag von 9 bis 23 Uhr und sonntags von 9 bis 17 Uhr einen Besuch abstatten. Auch der traditionelle Schlachtschmaus im November wird noch stattfinden.