Für die 27-jährige Jasmin Radan erfüllte sich nach der Geburt ihres Kindes ein weiterer Traum. Sie eröffnete in den eigenen vier Wänden in Neudorf bei Wernberg ihren eigenen Frisörsalon. Unter dem Namen „Scherenzauber Jasmin“ schneidet, kämmt und färbt die Neo-Unternehmerin dort. „Ich wollte eine neue Herausforderung, die es mir zugleich ermöglicht, mir meine Zeit frei einzuteilen“, sagt sie.

Die beruflichen Leidenschaften in Radans Alltag sind vor allem den Themen Strähnen und Färben gewidmet. Selbstverständlich ist die ganze Familie, von Mama und Papa bis zum Kind, bei ihr in besten Händen. „Besonders gerne kümmere ich mich auch an ihrem großen Tag um Bräute, die ich individuell und zeitlich flexibel betreue, ehe sie vor den Altar treten“, berichtet Radan. Sie bildet sich auch stets weiter, um mit allen Trends am Puls der Zeit zu sein. Die Kundinnen und Kunden sollen das Friseurstudio „Scherenzauber Jasmin“ schließlich bezaubernd verlassen.

Mit der Selbstständigkeit erfüllte sie sich einen Traum © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Am Eröffnungstag Anfang September fand die 27-Jährige zwischen den Terminen mit ihren ersten Kundinnen und Kunden Zeit, um auch Wernbergs Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) zu empfangen. Sie gratulierte Radan mit einem Blumenstrauß zur Betriebseröffnung.