„Ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß.“ Wer im Nachtleben rund um den Wörthersee im Sommer unterwegs ist, kommt in bester Roy Black-Tradition an ihm kaum vorbei. In der Saison blüht das Geschäft für Hassan Shokri (66) buchstäblich. Denn er ist der „Blumenmann vom Wörthersee“. Der Rosenverkäufer aus Spittal mit der markanten grauen Schiebermütze fährt täglich am Abend nach Pörtschach und Velden und klappert die Szenelokale der Meile wie das „Bistro Zur Ina“, „Rosamunde“, „Monkeys“ und das legendäre „Stamperl“ von Kult-Wirtin Klaudia Sieder ab.