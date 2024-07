Die Spitzenplatzwahl 2024 ist geschlagen. Gewinner gibt es viele, besonders die Wirte, die vor den Vorhang geholt wurden und für ihre Gastfreundlichkeit und Kulinarik den Dank der Gäste sicher haben. Jeder der nominierten Wirte hat sich durch Kreativität, Qualität und Engagement einen Namen gemacht und trägt somit zur kulinarischen und regionalen Vielfalt bei. In der Region Villach setzte sich das Restaurant „Knappenhaus“ in Bad Bleiberg durch. Der „Wallnerwirt“ in Arnoldstein und der „Jägerwirt“ in Augsdorf sind auch am Siegertreppchen.