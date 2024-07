Von Sonntag, den 28. Juli, bis Sonntag, den 3. August, findet in Villach der Kirchtag statt. In der gesamten Innenstadt wird in Dirndl und Lederhose gefeiert. Auf diversen Bühnen wird Musik geboten, ab Dienstag hat ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften geöffnet. Der Eintritt ist frei, beim Kauf des Kirchtagsherz (erhältlich beim Stadtmarketing Villach und im Büro der Kleinen Zeitung) sind WC-Besuche und Busfahrten im Stadtbereich gratis. Das Herz kostet fünf Euro.

Das Programm im Überblick

Am Rathausplatz

Sonntag, 28. Juli:

• 10 Uhr: Feierliches Hochamt, zelebriert von Stadtpfarrer Dr. Richard Pirker. Musikalische Umrahmung durch den Alpen Adria Chor Villach, den Finanzchor Villach und das Bläserensemble der Drauphilharmonie Villach.

• ab 11.30 Uhr: Festliche Eröffnung mit Bieranstich und Musik der Villacher Kirchtagsmusi und der Volkstanzgruppe sowie Kinder- und Jugendvolkstanzgruppe Villach.

• Im Anschluss: Kirchtagsauftanz mit „Die Jungen Wernberger“.

Montag, 29. Juli:

• ab 8 Uhr bis 18 Uhr: Jakobimarkt am Oberen Kirchenplatz

• ab 10 Uhr: Slowenen-Kirchtag. Es präsentieren sich Bled, Mengeš, die Region Brda und Moravče sowie Slovenske Konjice.

• ab 17 Uhr bis 19 Uhr: Musik und Gesang mit Tamburaški ansambel Loče.

• ab 19 Uhr bis 23.30 Uhr: Das Alpski Kvintet

Dienstag, 30. Juli:

• ab 17 Uhr bis 18.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der EMV-Stadtkapelle Villach

• ab 19 Uhr: Tanzboden-Eröffnung am Oberen Kirchenplatz

• ab 19 Uhr bis 20 Uhr: Musik und Tanz mit der „Combo“

• ab 20 Uhr bis 20.30 Uhr: Teampräsentation EC VSV

• ab 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr: Marc Pircher & Volksmusikanten u.a. mit der Knopfsaitn Musi

• 22.45 Uhr bis 23.45 Uhr: Musik und Tanz mit der „Combo“

Mittwoch, 31. Juli:

• ab 17 Uhr bis 18.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der EMV TK Arnoldstein

• 18.30 Uhr: „Selber singen is mei Freid“ Dr. Arno Kohlweg lädt Freunde des Kärntnerliedes und des Volksliedes zum offenen Singen.

• ab 19 Uhr bis 20.45 Uhr: Musik und Tanz mit den „Buena Banda“

• ab 21 Uhr bis 22.30 Uhr: Musik und Tanz mit „voXXclub“

• ab 22.45 Uhr bis 00.30 Uhr: Musik und Tanz mit den „Buena Banda“

Donnerstag, 1. August:

• ab 17 Uhr bis 18.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit dem Kelag Blasorchester

• ab 19 Uhr bis 20.45 Uhr: Musik und Tanz mit den „Sound Gurus“

• ab 21 Uhr bis 22.30 Uhr: Sieger der Blasmusikwahl 2024 der RegionalMedien Austria: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der Trachtenkapelle Mörtschach und der Stadtkapelle Friesach

• ab 22.45 Uhr bis 00.30 Uhr: Musik und Tanz mit den „Sound Gurus“

Freitag, 2. August:

• ab 14.30 Uhr: Tanzlust ‒ Komm, tanz mit! Internationale und heimische Volkstanzgruppen präsentieren ihre Tänze. Alle Gäste sind herzlich eingeladen, mitzumachen!

• ab 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr: Kinder- und Jugendvolkstanzgruppe Villach

• ab 15 Uhr bis 15.30 Uhr: Volkstanz- und Schuhplattlergruppe Fürnitz/Faaker See

• ab 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr: Volkstanzgruppe aus Slowenien: Akademska folklorna skupina France Marolt

• ab 16.15 bis 17.00 Uhr: Volkstanzgruppe aus Ungarn: Traditional Folkdance Group SZEREMLE

• ab 17 Uhr bis 18.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der Marktmusikkapelle Kirchbach

• ab 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr: Volkstanzgruppe Villach

• ab 19 Uhr bis 20.00 Uhr: Volkstanz der Zechgemeinschaften Villach

• ab 20 Uhr bis 22 Uhr: „Kirchtag is …“ live vom Rathausplatz präsentiert Arnulf Prasch die „Radio Kärnten Musi-Parade“. Mit dabei: die Karawanken, „die Jungen Wernberger“ und mit den Geschwistern Scharf

• ab 22 Uhr bis 00.00 Uhr: Musik und Tanz mit den „die Jungen Zillertaler“

• ab 00.00 Uhr bis 01.30 Uhr: Musik und Tanz mit den „die Jungen Wernberger“

Samstag, 3. August

• ab 10 Uhr bis 11.30 Uhr:Blasmusik und Kirchtagsklänge der MV Trachtenkapelle Markt Allhau

• ab 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr: Volkstanzgruppe aus Slowenien: Akademska folklorna skupina France Marolt

• ab 12 Uhr bis 13.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge der Bergkapelle Bad Bleiberg

• ab 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr: Kindervolkstanzgruppe Fürnitz

• ab 14 Uhr bis 14.30 Uhr: Volkstanzgruppe aus Ungarn: Traditional Folkdance Group SZEREMLE

• ab 15 Uhr bis 17.00 Uhr: Kein Programm, da Umzug

• ab 17 Uhr bis 18.45 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der Trachtenmusikkapelle Bad Hofgastein gemeinsam mit der Bürgermusikkapelle Bad Gastein

• ab 19 Uhr bis 23.00 Uhr: Musik und Tanz mit den „Blechquetscher“

• ab 23 Uhr bis 01.30 Uhr: Musik und Tanz mit der „Combo“

Der Lageplan zum Festgelände © KK/Stadtmarketing Villach

Tanzboden am Oberen Kirchenplatz

Dienstag, 30. Juli:

• ab 19 Uhr bis 20 Uhr: Tanzen mit Iris Huber - Tanzschule Huber Villach

• ab 20 Uhr bis 22 Uhr: Musik und Tanz mit den „4 Volksmusikanten“

Mittwoch, 31. Juli:

• ab 19 Uhr bis 20 Uhr: Tanzen mit Iris Huber - Tanzschule Huber Villach

• ab 20 Uhr bis 22 Uhr: Musik und Tanz mit den „Liesertaler Musikanten“

Donnerstag, 1. August:

• ab 19 Uhr bis 20 Uhr: Tanzen mit Iris Huber - Tanzschule Huber Villach

• ab 20 Uhr bis 22 Uhr: Musik und Tanz mit den „4 Volksmusikanten“

Freitag, 2. August:

• ab 19 Uhr bis 20 Uhr: Tanzen mit Iris Huber - Tanzschule Huber Villach

• ab 20 Uhr bis 22 Uhr: Musik und Tanz mit den „Liesertaler Musikanten“

Samstag, 3. August:

• ab 19 Uhr bis 20 Uhr: Tanzen mit Iris Huber - Tanzschule Huber Villach

• ab 20 Uhr bis 22 Uhr: Musik und Tanz mit den „4 Volksmusikanten“

Szenekirchtag am Kaiser-Josef-Platz

Dienstag, 30. Juli:

• ab 17 Uhr: Party mit heißen Klängen und DJ-Beats

Mittwoch, 31. Juli:

• ab 17 Uhr: Band Showdown und DJ Markus Zechner

Donnerstag, 1. August:

• ab 17 Uhr: Band Showdown und DJ Markus Zechner

Freitag, 2. August:

• ab 17 Uhr: Band Egon7 und DJ Markus Zechner

Samstag, 3. August:

• ab 17 Uhr: Band Egon7 und DJ Markus Zechner

Festival der Echten Volksmusik am Hauptplatz

Dienstag, 30. Juli:

Bühne Gegendtal:

19 - 22 Uhr: Dominant7

Bühne Gailtal:

19 - 22 Uhr: MaKatsch Musi

Bühne Drautal:

19 – 22 Uhr: Hepta Blech

Bühne Dobratsch:

19 – 22 Uhr: Villach Blas

Mittwoch, 31. Juli:

Bühne Gegendtal

18 – 19 Uhr: Klagenfurter Postillione

19 – 20 Uhr: Kärntner Tanzlmusi

20 – 23 Uhr: 5er Gspan

Bühne Gailtal:

18 – 19 Uhr: Gegendtaler Klarinettenmusi

19 – 20 Uhr: Klagenfurter Postillione

20 – 23 Uhr: Kelag Bauernkapelle

Bühne Drautal:

18 – 19 Uhr: Kärntner Tanzlmusi

19 – 20 Uhr:

20 – 23 Uhr: Strawanza Musi

Bühne Dobratsch:

18 – 19 Uhr:

19 – 20 Uhr: Gegendtaler Klarinettenmusi

20 – 23 Uhr: Franz Posch und seine Innbrüggler

Donnerstag, 1. August:

Bühne Gegendtal:

18 – 19 Uhr: Reichenauer Tanzlmusi

19 – 20 Uhr:

20 – 23 Uhr: Orig. Leasachtola OLMFÄTT

Bühne Gailtal:

18 – 19 Uhr:

19 – 20 Uhr: Reichenauer Tanzlmusi

20 – 23 Uhr: Die Turboländer

Bühne Drautal:

18 – 19 Uhr: Gegendtaler Klarinettenmusi

19 – 20 Uhr: Kärntner Tanzlmusi

20 – 23 Uhr: Franz Posch und seine Innbrüggler

Bühne Dobratsch:

18 – 19 Uhr: Kärntner Tanzlmusi

19 – 20 Uhr: Gegendtaler Klarinettenmusi

20 – 23 Uhr: BlechSaitn Musi

Freitag, 2. August:

Bühne Gegendtal:

18 – 19 Uhr: Kärntner Kirchtagsmusik

19 – 20 Uhr:

20 – 23 Uhr: edelBLECH

Bühne Gailtal:

18 – 19 Uhr: Klagenfurter Postillione

19 – 20 Uhr: Kärntner Kirchtagsmusik

20 – 23 Uhr: Franz Posch und seine Innbrüggler

Bühne Drautal:

18 – 19 Uhr:

19 – 20 Uhr: Reichenauer Tanzlmusi

20 – 23 Uhr: Orig. Leasachtola OLMFÄTT

Bühne Dobratsch:

18 – 19 Uhr: Reichenauer Tanzlmusi

19 – 20 Uhr: Klagenfurter Postillione

20 – 23 Uhr: Der Karnische Klang

Höhepunkt des Villacher Kirchtags ist der große Trachtenfestzug am Samstag, dem 3. August, ab 15 Uhr © Raunig

Samstag, 3. August

Bühne Gegendtal:

11 – 12.30 Uhr: Familienmusik Walcher

12.30 – 14.00 Uhr: Die Villacha

17.30 – 18.30 Uhr: BLASTERIX

18.30 – 19.30 Uhr: Blasiuskapelle

19.30 – 23.30 Uhr: Franz Posch und seine Innbrüggler

Bühne Gailtal:

11 – 12.30 Uhr: Trachtenkapelle Drobollach

12.30 – 14.00 Uhr:

17.30 – 18.30 Uhr: Bezi Brass

18.30 – 19.30 Uhr:

19.30 – 23.30 Uhr: Glocknermusikanten

Bühne Drautal:

11 – 12.30 Uhr: Die Villacha

12.30 – 14.00 Uhr: Familienmusik Walcher

17.30 – 18.30 Uhr:

18.30 – 19.30 Uhr: BLASTERIX

19.30 – 23.30 Uhr: edelBLECH

Bühne Dobratsch:

11 – 12.30 Uhr:

12.30 – 14.00 Uhr: Gailitzer Kirchtagsmusik

17.30 – 18.30 Uhr: Blasiuskapelle

18.30 – 19.30 Uhr: Bezi Brass

19.30 – 23.30 Uhr: Stammtischmusi