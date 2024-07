Viele zählen schon die Tage, denn am Sonntag, 28. Juli, ist es endlich wieder so weit und die Villacherinnen und Villacher feiern gemeinsam mit tausenden Besuchern den 79. Villacher Kirchtag. Wir haben uns in den Trachtengeschäften der Innenstadt umgesehen und nachgefragt, was heuer im Trend liegt.