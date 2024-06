Sportwagen aller namhaften Marken in Millionenwerten, Interviews und ein Rahmenprogramm luden seit Montag, 17. Juni, zum Bummeln, Staunen und Verweilen beim 24. internationalen Sportwagenfestival in Velden ein. Veranstalter „Mister Ferrari“ Heribert Kasper holte Sportwagen namhafter Marken für eine Woche an den See. Heute findet das traditionelle Sportwagen-Treffen sein Ende. Am Programm stehen um 11 Uhr die Wörthersee-Parade durch Velden, Pörtschach, Krumpendorf, Reifnitz sowie Dellach und wieder retour nach Velden.