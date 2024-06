Diese Villacherin hat bereits einige „Runde“ gefeiert. Am 8. Juni 1920 erblickte die gebürtige Annenheimerin Gutta Sladky das Licht der Welt. Ihre Jugendzeit war geprägt vom Zweiten Weltkrieg, 1950 lernte sie ihren Mann kennen und lieben, in der Peraustraße in Villach wohnten sie dann und gründeten Familie. Kürzlich feierte sie ihren 104. Geburtstag im Kreise ihrer beiden Kinder und den sieben Enkelkindern.