Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Treffen wurde unter Punkt 12 der Tagesordnung über die Angelegenheiten der Dorfstraße in Sattendorf beraten und entschieden. Ein Änderungsantrag wurde angenommen, der vorsieht, dass 44 Quadratmeter der Dorfstraße an die OSD2 Projekt GmbH verkauft werden sollen. Ursprünglich war ein Preis von 15 Euro pro Quadratmeter vereinbart worden, jedoch wurde dieser im Abänderungsantrag auf 150 Euro pro Quadratmeter erhöht.