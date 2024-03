Die 7. Nationalen Special Olympics Österreich, die diesmal in der Steiermark über die Bühne gingen, waren für die Teilnehmer aus Kärnten ein Riesenerfolg. In der neuen olympischen Wettbewerbs-Disziplin „Klettern“ holten sie zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. „Ich bin sehr stolz auf die Drei, die erst seit kurzem Seilklettern. Was die Sportler in Graz abgeliefert haben, war sensationell und hat auch das Publikum vor Ort begeistert“, freut sich Parakletterin und Trainerin Sandra Pollak. Die „Drei“ – das sind Joseph Kargl (Gold und Bronze), Simon Gailer (Gold) und Johann Kramer (Silber).